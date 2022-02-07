«Всегда останется деревней»: Понаровская резко высказалась о Пугачевой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Ирина Понаровская жестко раскритиковала коллег по шоу-бизнесу в книге воспоминаний под названием «Честно говоря». Мемуары артистки успел прочитать актер Станислав Садальский, который на странице в соцсети Instagram постоянно делится новостями из жизни знаменитостей.

По словам артиста, досталось от автора произведения и певице Алле Пугачевой, с которой у Понаровской давний конфликт. В книге певица написала, что всегда считала коллегу «деревней», несмотря на ее нынешний статус и успех в профессии.

— Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь. И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шерон Стоун, для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке, — процитировал Понаровскую Садальский и поинтересовался у своих подписчиков — как им такое высказывание.

В комментариях поклонники Примадонны сразу встали на ее защиту. Многие отметили, что певица таких слов не заслужила.

«Обидно за деревню. А вот Пугачева не написала такую книгу, она счастливая женщина и этим все сказано. Здоровья вам, Алла Борисовна»; «Понаровскую давно забыли все, Алла Пугачева есть и будет всегда!»; «Алла Борисовна никогда не строила из себя даму голубых кровей, она наоборот позиционировала себя обычной женщиной. Также как все, я по земле хожу», — написали пользователи и напомнили, что Пугачева родилась и выросла в Москве.

Галкин запечатлел Пугачеву в необычном ракурсе. Телеведущий опубликовал в Instagram снимок супруги. Юморист запечатлел певицу во время прогулки по зимнему лесу. Пугачева позировала в пуховике, укрыв половину лица капюшоном.