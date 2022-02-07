В России предложили разрешить любую самооборону

Фото: Михаил Подобед, «Вечерняя Москва»

Депутаты Государственной думы захотели дать право россиянам на превышение допустимой самообороны в случае угрозы жизни и в целях защиты родных и близких от нападения лиц, которые незаконно проникают в жилище.

Парламентарии отправили законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» в правительство и Верховный суд. В документе предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

По словам депутата Ярослава Нилова, недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от преступника, сам оказывался под судом.

— Мы считаем, что формула «мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве, — пояснил он, сообщают «Известия».

В пояснительной записке авторы инициативы напомнили, что право на неприкосновенность жилища является важным конституционным правом человека.

Адвокат рассказал, что грозит школьнику, ударившему ножом пьяного отчима. Девятилетний мальчик ударил ножом отчима, пытаясь защитить свою мать. В разговоре с «Вечерней Москвой» адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия заявил, что ребенку не грозит уголовная ответственность за этот поступок.