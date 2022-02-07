Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России предложили разрешить любую самооборону

Юлия Курганова

Общество
В России предложили разрешить любую самооборону
Фото: Михаил Подобед, «Вечерняя Москва»

Депутаты Государственной думы захотели дать право россиянам на превышение допустимой самообороны в случае угрозы жизни и в целях защиты родных и близких от нападения лиц, которые незаконно проникают в жилище.

Парламентарии отправили законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» в правительство и Верховный суд. В документе предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

По словам депутата Ярослава Нилова, недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от преступника, сам оказывался под судом.

— Мы считаем, что формула «мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве, — пояснил он, сообщают «Известия».

В пояснительной записке авторы инициативы напомнили, что право на неприкосновенность жилища является важным конституционным правом человека.

Адвокат рассказал, что грозит школьнику, ударившему ножом пьяного отчима. Девятилетний мальчик ударил ножом отчима, пытаясь защитить свою мать. В разговоре с «Вечерней Москвой» адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия заявил, что ребенку не грозит уголовная ответственность за этот поступок.

Читайте также:
Депутаты Законы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте