В МИД России обвинили западные страны в двуличии из-за ядерного оружия

Фото: youtube.com

Участие неядерных европейских стран в ядерных миссиях НАТО противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Он заявил, что Россия категорически не согласна с таким двуличием западных стран.

— Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России, — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Ранее в госдепартаменте Соединенных Штатов предположили, что изменение конституции Белоруссии может привести к размещению российских ядерных сил на территории страны, что якобы создаст угрозу европейской безопасности.

Политолог Федор Лукьянов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил перспективы переговоров РФ и США. Стратегия России при ведении переговоров с Соединенными Штатами и НАТО по безопасности нацелена на попытку хоть как-то прекратить бесконечные и непродуктивные диалоги. И если для Вашингтона и Брюсселя эти переговоры сводятся только к украинскому кризису, для Москвы этот вопрос стоит гораздо шире.