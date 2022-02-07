В Роспотребнадзоре описали постковидный синдром у детей после «омикрона»
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Предварительные данные указывают на то, что большинство детей переносят «омикрон»-штамм COVID-19 без последствий для организма. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Она отметила, что у некоторых несовершеннолетних пациентов наблюдается утомляемость, головные боли и небольшое повышение температуры. В таком случае дети должны находится под наблюдением специалиста, а при необходимости им следует пройти дополнительное обследование, передает ТАСС.
Специалист добавила, что пока имеются только предварительные данные, поэтому оценить частоту осложнений после «омикрона» у детей на сегодняшний день невозможно.
В Роспотребнадзоре назвали возраст детей, которые более выраженно болеют COVID-19. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что чаще всего дети заражаются COVID-19 в кругу семьи от взрослых. Также она подчеркнула, что наиболее выраженно болеют малыши до двух лет.