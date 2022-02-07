Москвичам рассказали, как поменялись требования для больных COVID-19 и контактировавших с ними

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В России изменились правила в отношении заболевших COVID-19 и контактирующих с ними лиц. О новых изменениях в понедельник, 7 февраля, рассказали в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

При отсутствии симптомов у больного срок лечения на дому сокращается с 14 до семи дней. Больничный будет закрыт автоматически — подтверждать ничего не нужно. Это распространяется на пациентов с диагнозом, поставленным 6 февраля и позже. До этого срока больничный должен закрыть врач после двухнедельной изоляции больного и аудиоконсультации с ним.

Если симптомы коронавируса есть и сохраняются, то врач свяжется с человеком и продлит ему больничный.

Также с 6 февраля больше не нужно соблюдать карантин тем лицам, которые контактировали с больным. Больничный контактного лица автоматически закроется 7 февраля без личного визита в поликлинику.

С 7 и 8 февраля школы и детские сады, где ранее был объявлен карантин из-за коронавируса, возвращаются к привычному режиму работы. Дату устанавливают сами организации. Карантин можно продлить по инициативе воспитателей, учителей или родителей. Кроме того, его следует ввести, если по болезни в классе отсутствуют 20 процентов учеников, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице увеличено количество специалистов в телемедицинском центре для беременных с коронавирусом. Таким образом мощности центра усилили. Это позволит обеспечить бесперебойную и доступную помощь для всех желающих