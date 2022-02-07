Кайли Дженнер стала мамой во второй раз

Фото: instagram.com/kyliejenner

Бизнесвумен и участница реалити-шоу про жизнь семейства Кардашьян Кайли Дженнер во второй раз стала мамой. Она опубликовала в своем Instagram тематическое фото с подписью.

— 2 февраля 2022 года, — написала она день рождения малыша в подписи под постом.

Фото: Instagram/@kyliejenner

Молодую маму поздравил муж и отец ребенка рэпер Тревис Скотт, а также многие звездные друзья и фанаты. У пары также есть трехлетняя дочь Сторми Уэбстер.

«Мамочка двух жизней»; «Прекрасная мама и прекрасный второй ребенок»; «Ангельский ребенок», — пишут они в комментариях под постом.

24-летняя звезда Instagram, успешная бизнесвумен и участница реалити-шоу про жизнь семейства Кардашьян Кайли Дженнер рассказала о том, что ждет малыша, в сентябре 2021 года. Видеозапись, на которой запечатлены родственники, узнавшие радостную новость, опубликована в ее профиле в Instagram. На каком сроке тогда находилась звезда, не сообщалось.

Сестры Кайли (Ким и Кендалл) прокомментировали пост и написали, что плачут от счастья и не могут справиться со своими эмоциями.