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Хоккеистки сборной Канады вышли на матч против команды РФ с опозданием на час

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Хоккеистки сборной Канады вышли на матч против команды РФ с опозданием на час
Фото: Сайт Федерации фигурного катания на коньках России

Хоккеистки сборной Канады вышли на матч против российской команды с опозданием почти на час.

Официальной информации о том, с чем была связана задержка, пока не поступало.

По данным СМИ, канадки не хотели выходить на лед, так как у некоторых представительниц сборной РФ не были готовы тесты на коронавирус.

Все спортсменки проводят матч в защитных масках.

Накануне сообщалось, что начало матча между женскими сборными РФ и Канады по хоккею задерживалось на неопределенный срок. Российские спортсменки ожидали своих соперниц, которые по непонятным причинам долго не выходили на ледовую площадку.

Российская сборная по итогам выступления фигуристов на командном турнире поднялась на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине. В общей сложности в активе у россиян два золота, два серебра и две бронзы. На второй строчке в медальном зачете Олимпиады располагается сборная Норвегии с двумя золотыми и одной бронзовой медалью. Третье место занимает команда Швеции с двумя золотыми медалями.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане.

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