Матч между женскими сборными РФ и Канады по хоккею задерживается на неопределенный срок

Фото: Федерация хоккея России / fhr.ru

Начало матча между женскими сборными РФ и Канады по хоккею задерживается на неопределенный срок. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает Олимпийский комитет России.

Российские спортсменки ожидают своих соперниц, которые к настоящему моменту по непонятным причинам пока не вышли на лед.

3 февраля сообщалось, что шесть хоккеисток российской сборной сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию и не будут принимать участие в ближайших матчах в Пекине. Положительные ПЦР-тесты получили Ольга Сосина, Диана Фархутдинова, Ангелина Гончаренко, Людмила Белякова, Екатерина Николаева и Лиана Ганеева.

Российская сборная по итогам выступления фигуристов на командном турнире поднялась на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине. В общей сложности в активе у россиян два золота, два серебра и две бронзы. На второй строчке в медальном зачете Олимпиады располагается сборная Норвегии с двумя золотыми и одной бронзовой медалью. Третье место занимает команда Швеции с двумя золотыми медалями.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.