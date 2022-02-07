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Собственный сайт появился у магазина поощрений портала «Активный гражданин»

Михаил Алимов

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Собственный сайт появился у магазина поощрений портала «Активный гражданин»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Магазин поощрений портала «Активный гражданин» обзавелся собственным сайтом. Теперь получать награды за выполнение общественно полезных дел станет еще проще и удобнее.

Изменения не коснулись уже заработанных пользователями баллов, все они сохранятся. Система авторизации осталась такой же — через логин и пароль официального сайта мэра Москвы. Отдельный портал магазина поощрений начал работать с 1 февраля. Поощрения до 28 февраля можно заказать на прежнем месте — странице «Заказы» в приложении или на сайте «Активного гражданина».

Страница магазина доступна по ссылке. Баллы можно потратить на призы и благотворительность. Их можно заработать за участие в проектах правительства Москвы «Активный гражданин», «Город идей», «Электронный дом», «Город заданий» и «Помощник Москвы».

До этого сообщалось, что специалисты модернизировали интерфейс сервиса «Общественные обсуждения» на портале «Активный гражданин». Теперь пользователям доступны упрощенная навигация, обновленный дизайн и чат-бот. Уточняется, что для улучшения работы сервиса добавились следующие разделы: «Проекты», «О сервисе», «Вопросы и ответы» и «Обратная связь».

Например, специалистам удалось структурировать справочные данные. Раньше сайт состоял лишь из одной страницы, однако добавленные разделы упростили навигацию для пользователей.

26 января стало известно, что специалисты цифрового туристического сервиса Russpass обновили его интерфейс. Там появились новые разделы.

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