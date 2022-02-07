Наталья Сергунина: Программой льготного кредитования в Москве воспользовались более 22 тысяч компаний

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около 22 тысяч московских компаний воспользовались программой льготного кредитования. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, совокупная сумма займов оценивается в более чем 168,6 миллиарда рублей.

Для участников программы итоговая ставка с учетом поддержки города варьировалась от трех до семи процентов годовых.

— В ноябре 2021 года правительство Москвы утвердило специальную программу для начинающих предпринимателей. Ее реализация продолжится и в этом году, — добавила заммэра.

Программа льготного кредитования действует в Москве с мая 2020 года. Всего в прошлом году льготные займы на сумму более 78 миллиардов рублей получили более 11 тысяч организаций.

В текущем году власти города планируют продолжить оказывать поддержку начинающим бизнесменам. Для зарегистрированных в Москве менее года компаний и ИП столица будет выступать поручителем и субсидировать процентную ставку по кредиту до пяти миллионов.

В 2021 году 3,2 тысячи семей с первенцами получили кредит по программе «Семейная ипотека» в Москве. Этот показатель составил 32 процента от общего объема кредитования по госпрограмме. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что общий объем кредитования по программе в городе составил 65,4 миллиарда рублей. Площадь приобретенного жилья оценивается в 580 тысяч квадратных метров.