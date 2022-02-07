«Планета замирает»: Алек Болдуин восхитился прокатом Камилы Валиевой на Олимпиаде

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский актер Алек Болдуин восхитился короткой программой фигуристки из России Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Мнением о чемпионке артист поделился на своей странице в Instagram.

Уточняется, что позже публикация была удалена из профиля Болдуина, потому как она нарушала авторские права.

— Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет, — написал американец.

Репостом его записи в своем Instagram поделилась тренер Валиевой Этери Тутберидзе.

Фото: Instagram/tutberidze.eteri

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу на командном турнире. Таким образом сборная Россия подтвердила свою победу в командном турнире по фигурному катанию и получила в копилку второе золото Олимпиады. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.