Врач предсказал четыре стадии эволюции коронавируса

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Эволюция основных проявлений коронавирусной инфекции в общей сложности будет состоять из четырех стадий. Такое мнение высказал доктор медицинских наук практикующий врач Антон Ершов. По его мнению, в настоящее время человечество находится в третьей фазе, но финальная (четвертая) уже приближается.

— Вначале это была пневмония тяжелая, потом была кишечная форма инфекции, очень многие прошли через нее, сейчас это переходит в ОРВИ в связи с появлением «омикрона», а дальше это будет синдром хронической усталости. Это то, что я сейчас вижу у людей, болеющих «омикроном» второй раз, — пояснил эксперт в комментарии Life.ru.

Он добавил, что вскоре люди будут переносить инфекцию без респираторных проявлений, насморка, боли в горле, будут просто чувствовать сильную усталость и упадок сил. Многие будут списывать это на постковидный синдром, но это повторное заражение.

Врач добавил, что похожей была история появления вируса герпеса в человеческой популяции: поначалу он вел себя довольно агрессивно, но в настоящее время не доставляет людям серьезных проблем.

До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что характер эпидемии «омикрона» похож на сезонный подъем ОРВИ и гриппа.