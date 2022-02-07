Торговый центр на юге Москвы могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бирюлёвская улица, 51к1 Карта всех событий

В столице могут закрыть на 90 суток торговый центр (ТЦ) W, расположенный на Бирюлевской улице. На его территории нарушаются меры профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

— Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом центре W, который расположен по адресу: ул. Бирюлевская, дом 51, корпус 1. Большинство посетителей находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что в ТЦ не было звуковых и визуальных оповещений о необходимости соблюдать меры против коронавируса, у посетителей при входе не измерялась температура. Администрация центра не приняла необходимые меры, заявил Романов.

Он сообщил, что за такие нарушения владельцы ТЦ могут выплатить до 300 тысяч рублей. Если при этом был нанесен вред здоровью или жизни человека, то сумма штрафа увеличится до миллиона рублей, а торговый комплекс могут опечатать на срок до 90 дней.

До этого инспектор рассказал, что два бара и два ресторана в центре Москвы могут закрыть на 90 суток из-за несоблюдения антиковидных мер. По его словам, специалисты проверили восемь заведений общепита в Центральном административном округе (ЦАО) города. Однако нарушения были обнаружены в четырех из них.