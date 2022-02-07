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Столичный Росреестр в январе оформил пять домов по программе реновации

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Столичный Росреестр в январе оформил пять домов по программе реновации
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Староалексеевская улица, 3 Карта всех событий

В январе столичное управление Росреестра поставило на кадастровый учет пять домов по программе реновации жилья. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе управления Росреестра.

Отмечается, что речь идет о доме 3 на Староалексеевской улице, доме 3а на улице Бехтерева, доме 79а на Севастопольском проспекте, доме 23/1 на Ставропольской улице и доме 1, корпус 5, на улице Генерала Глаголева.

— За первый месяц года столичным Росреестром поставлены на кадастровый учет пять домов по программе реновации, которые находятся в районах Алексеевский, Царицыно, Зюзино, Люблино и Хорошево-Мневники. Общая площадь всех оформленных в январе многоэтажек составляет порядка 131 тысячи квадратных метров, в них предусмотрено 1259 квартир, — рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он отметил, что город уже оформил права собственности на первые квартиры в новостройках на Севастопольском проспекте в Зюзине, а также на улице Генерала Глаголева в Хорошево-Мневниках.

До этого глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что шесть новостроек по программе реновации в четырех округах столицы передадут под заселение до конца февраля текущего года. Он отметил, что по одной многоэтажке возвели на севере и в центре города. Еще четыре дома расположились на юго-востоке и юго-западе столицы.

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