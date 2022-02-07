Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная допустила появление новых мутаций COVID-19

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Коронавирусная инфекция продолжит мутировать и, скорее всего, станет еще более заразной, но течение болезни станет менее тяжелым. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщила заместитель главы Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

— Такое может быть, — ответила эксперт на вопрос о возможности мутации коронавируса.

По ее словам: есть два развития событий: либо COVID-19 в ходе изменений станет более заразным, но менее смертельным — в таком случае ужесточать меры безопасности не потребуется, либо инфекция будет мутировать в сторону более тяжелого течения болезни и меньшей заразности – здесь ужесточение ограничений будет обязательным.

Пшеничная в эфире канала «Россия 24» уточнила, что, согласно ее мнению, наиболее вероятный сценарий — первый.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал способы защититься от новых штаммов COVID-19. Он уверен, что защитить россиян от новых вариантов вируса могут только вакцинация и бустер. Говоря о возможностях иммунитета после болезни, специалист сослался на ряд «фундаментальных исследований».