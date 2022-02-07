Дети с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг

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Правительство России подготовило постановление, которое даст возможность детям от 14 лет самостоятельно регистрироваться на сайте госуслуг. Об этом в понедельник, сообщили в Telegram-канале кабмина.

Уточняется, что после регистрации подростки получат доступ к своему электронному дневнику, оценкам, домашним заданиям, информации о поступлении и так далее.

— Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов, — сказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В 2021 году мобильное приложение «Госуслуги Москвы», которое позволяет авторизированным пользователям получать доступ к сервисам портала mos.ru, скачали почти 1,5 миллиона раз. Об этом в среду, 5 января, сообщили в департаменте информационных технологий. Приложение позволят горожанам получать необходимую информацию и госуслуги. Например, пользователи могут узнать о начислениях за коммунальные услуги, проверить наличие автомобильных штрафов, записаться на прием в МФЦ.

В прошлом году Мишустин заявил, что роботы не смогут заменить людей в работе, так как человек способен собрать настоящую команду и повести ее за собой. По его словам, роботы не смогут вытеснить определенные специальности. В ходе лекции премьер рассказал ребятам о цифровизации, технологической революции, изменениях климата и влиянии этих процессов на рынки труда.