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Экстрасенсы рассказали, какие признаки являются предвестниками смерти

Георгий Соланович

Общество
Экстрасенсы рассказали, какие признаки являются предвестниками смерти
Фото: pixabay.com

Астрологи и экстрасенсы уверены, что человек может предвидеть свою скорую кончину с помощью нескольких признаков. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Экстрасенсы, например, уверены, что во снах можно видеть будущее. Если человеку приснился покойник, черный конь, белая сова или голубь – ему грозит серьезная опасность. О скорой кончине можно узнать и по линии жизни: все зависит от того, где она оканчивается.

Более того, серьезные последствия для здоровья человека может нести падение иконы, изменение цвета обручального кольца и появление в доме птицы. Также считается, что собаки тоже чувствуют скорое приближение смерти – они начинают лаять на землю.

Астрологи мыслят чуть иначе. Согласно их мнению, важную роль играет положение Меркурия. Если относительно Земли планета движется по ретроградной орбите, то есть вероятность попасть в ДТП или получить серьезную травму, передает 5-tv.ru.

Имя — это уникальный код, который хранит информацию о характере человека и его будущем. Мужчины чаще попадают в опасные ситуации и остаются буквально на волоске от смерти. Но есть и те, которые из-за отсутствия страха рано умирают. Обладатели каких имен чаще всего попадают в данную категорию, рассказал астролог Артемий Никара.

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