Авербух прокомментировал первое золото российских фигуристов на Олимпиаде

Фото: Youtube / Центральное Телевидение

Фигурист и тренер Илья Авербух назвал ожидаемой победу российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

— Победа была ожидаема, мы были главными фаворитами на это золото. Даже до выхода Камилы Валиевой история турнира была предрешена, и мы были, как и в Сочи, недосягаемы для соперников, — отметил он в комментарии НСН.

При этом он добавил, что в отдельных видах у россиян есть сильные соперники, поэтому за медали в личном первенстве предстоит нелегкая борьба. Не должна возникнуть иллюзия после командного турнира, что российские фигуристы должны забрать все золотые медали в индивидуальных соревнованиях.

По словам Авербуха, сегодняшний успех в командном турнире стал следствием сбалансированного развития разных видов фигурного катания в России. У России есть лидеры в парах, танцах, одиночном катании. Также на Олимпиаде удачно выступил Марк Кондратюк, который подтянул мужское одиночное катание.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в состав которой вошли Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Камила Валиева выиграли золото в командном турнире Олимпиады.