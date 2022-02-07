«Это нормально»: мать сестер Бузовых рассказала о ссорах между девушками

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Мать Ольги и Анны Бузовых Ирина рассказала о ссорах между сестрами. Откровенничала она на передаче «Звезды сошлись».

— У сестер нормальные семейные отношения. Сегодня мы можем делить сумку, а завтра можем спорить, где проводить отпуск. Это нормально. У нас нет вот такого: «Мы идеальная семья». Всякое бывает, — уточнила мать звездных сестер.

Однако журналисты считают, что Ольга и Анна, наоборот, постоянно и серьезно конфликтуют друг с другом. Анна завидует популярности Ольги, а та не может поверить в семейное счастье сестры.

Первая известная ссора между ними случилась в 2019 году — тогда девушки возвращались из Куршевеля на самолете, но Ольга — в бизнес-классе, а Анна летела экономом. После инцидента некогда дружные сестры не общались девять месяцев, но потом помирились.

Последний конфликт между ними случился сравнительно недавно. 19 января сообщалось, что певица Ольга Бузова, накануне своего дня рождения прилетевшая в Сочи с компанией друзей, не стала приглашать на праздник свою родную сестру Анну, отношения с которой в последнее время у нее остаются напряженными.