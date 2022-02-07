Грузовой автомобиль перевернулся на 24-м километре МКАД в Москве

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Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

Грузовой автомобиль перевернулся на внутренней стороне 24-го километра МКАД перед развязкой с Каширским шоссе. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

По данным ведомства, для движения свободны две полосы из пяти. Затруднено движение в районе аварии.

Фото: Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Днем ранее съезд на Звенигородское шоссе с ТТК был заблокирован из-за ДТП.