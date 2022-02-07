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«Зла на себя»: Резцова оценила свое выступление на Олимпиаде

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
«Зла на себя»: Резцова оценила свое выступление на Олимпиаде
Фото: РИА Новости

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила свое выступление в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

— Узнаю, в чем была ошибка, и сделаю из этого выводы. Сейчас мне обидно, и я зла на себя, но дальше сегодняшнего дня это никуда не уйдет, — рассказала спортсменка.

Она уточнила, что пристреливались без каких-либо «эксцессов», а погода была идеальной. По словам Резцовой, она сама выбрала группу после консультаций с тренерским штабом, отмечает «Чемпионат».

7 февраля Резцова показала шестое время ходом в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Самой быстрой по итогам соревнования оказалась спортсменка из Норвегии Тириль Экхофф, ее время составило 38,14,2.

На втором месте расположилась норвежка Марте Рёйселанд с отставанием на 14,5 секунды от лидера. Третье место досталось немке Денизе Херрман. В итоговом протоколе гонки россиянка Резцова располагается на девятой строчке.

4 февраля в Пекине начались 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.

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