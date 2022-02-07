Пушкинский музей соберет новую музыкальную коллекцию в честь своего 110-летия

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В честь своему 110-летия Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина начнет собирать музыкальную коллекцию. В нее войдут сочинения современных композиторов, связанные с музеем и его программами. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила директор музея Марина Лошак.

По ее словам, музыка занимает в Пушкинском музее такое же важное место, как и визуальное искусство.

— Мне очень хочется, чтобы мы именно в этом году начали собирать коллекцию музыкальных произведений, которые заказываем как музей. Темы этих произведений связаны с музеем: экспонат ли, выставка ли, атмосфера ли, — рассказала Лошак.

Уточняется, что коллекция будет ежегодно пополняться, передает ТАСС.

До этого стало известно, что выставка миниатюр и украшений из кости мамонта «Тайна вечной мерзлоты» открылась в Благовещенске. Посетители смогут увидеть работы резчика Ивана Горохова. Некоторые экспонаты по размеру не превышают пяти сантиметров и выполнены с ювелирным мастерством. Особенное впечатление оставляют композиции, посвященные природе.