Отставного генерала нашли мертвым в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Хорошёвское шоссе Карта всех событий

Отставного генерал-майора милиции нашли мертвым с огнестрельным ранением в Москве. Об этом в понедельник, 7 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Трагедия произошла в квартире дома на Хорошевском шоссе. По словам источника, погибший был генерал-майором милиции в отставке 1945 года рождения.

По факту смерти мужчины проводится проверка.

В октябре прошлого года в Ивантеевке было найдено тело генерал-майора в отставке, бывшего первого заместителя начальника штаба Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ Анатолия Белянкина. По данному делу Следственный комитет проводил проверку.

В 1990-е годы Анатолий Белянин проходил свидетелем по резонансному уголовному делу об убийстве журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова.