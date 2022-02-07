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Оборот торговли России и Украины вырос в 2021 году на 23 процента

Иван Юминов

Экономика
Оборот торговли России и Украины вырос в 2021 году на 23 процента
Фото: Pixabay

Оборот торговли между Россией и Украиной составил 12,2 миллиарда долларов в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) в понедельник, 7 февраля.

Рост данного показателя в годовом выражении составил 22,8 процента. Экспорт товаров из России на Украину составил 8,13 миллиарда долларов, а импорт — 4,15 миллиарда долларов. При этом доля Украины в общем обороте внешней торговли России снизилась на 0,2 процента до 1,6 процента, отмечается на сайте ФТС.

1 февраля в правительстве России объявили о введении запрета на экспорт аммиачной селитры на два месяца. Решение, как уточняется, обусловлено обеспечением успешного завершения посевной кампании аграриями. Еще одной причиной называется обеспечение непрерывной работы предприятий промышленного сектора. Потребность в минеральных удобрениях появилась из-за прихода ранней весны, в том числе в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

2 февраля Белоруссия объявила о запрете транзитных перевозок ряда товаров из Литвы по железной дороге. Решение Литвы прекратить транзит белорусских калийных удобрений нарушает нормы права и двусторонние обязательства, подчеркнули в министерстве.

Договоренности, как уточняется, юридически обязывают Литву предоставить Белоруссии транзит как стране, не имеющей выхода к морю. Данный шаг министерство назвало элементом гибридной агрессии, направленной на нанесение прямого экономического ущерба благосостоянию белорусского народа.

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