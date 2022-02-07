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Комиссия Минздрава Подмосковья не выявила нарушений условий труда медсестер в Коломне

Ирина Игнатенко

Общество
Комиссия Минздрава Подмосковья не выявила нарушений условий труда медсестер в Коломне
Фото: twitter.com/Официальный аккаунт Сергея Собянина

Комиссия Министерства здравоохранения Подмосковья не выявила нарушений условий труда медсестер Коломенского перинатального центра. Об этом сообщила начальник управления планирования и контроля за медицинской деятельностью в рабочее время подмосковного Минздрава Оксана Сертакова.

Комиссия выехала на место для проверки после того, как поступили жалобы от сотрудниц младшего медицинского персонала. В обращении было указано, что в учреждении невыносимые и сложные условия труда, нет возможности уйти на перерыв, низкая заработная плата.

— Предварительные данные показали, что все обстоит не совсем так, как описано в жалобе. Однако проверка пока продолжается, — сказала Сертакова в комментарии «360».

Сообщается, что жалоба медсестер была отправлена при помощи независимого профсоюза «Действие». Объявившая голодовку участница протестной акции, младшая медсестра Наталья Трухина рассказала, что на профсоюз «Действие» она вышла через социальные сети. Девушки постоянно советуются с юристами профсоюза и получают от них поддержку.

До этого сообщалось, что власти Подмосковья начали проверку из-за голодовки медсестер в Коломне.

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