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Ежедневно проверять чистку крыш от снега и наледи начали в Подмосковье

Евгений Белоусов

Город
Ежедневно проверять чистку крыш от снега и наледи начали в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ежедневно проверять, насколько хорошо крыши очищены от снега и наледи начали в Подмосковье. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили на сайте регионального правительства.

— С 5 февраля сотрудники ведомства начали массированные ежедневные проверки работ по очистке кровель от снега и наледи в соответствии с оперативными планами — графиками уборки. Они разработаны совместно с управляющими компаниями и администрациями муниципальных образований, чтобы в течение недели полностью очистить дома от ранее выпавшего снега и впоследствии адекватно реагировать на новые погодные вызовы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в плане проверок включены все подмосковные дома, а местных жителей просят сообщать о наледи на крышах в управляющую компанию, администрацию или на горячую линию ГЖИ.

До этого сообщалось, что в Мособлдуме считают, что нужно ужесточить ответственность за несвоевременную очистку крыш от наледи. Следует подготовить соответствующий законопроект.

За день до этого руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила «Вечерней Москве», что в подмосковной Балашихе женщина и двое детей пострадали в результате падения наледи с крыши.

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