Кравцов призвал восстановить в правах уволенного за стихи Хармса педагога

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Минпросвещения проверит данные об увольнении педагога в Санкт-Петербурге за чтение школьникам стихов поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в понедельник, 7 февраля.

— У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать «дубину» по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию, — рассказал министр.

Административным работникам следует более чутко относиться к учителям, приводит слова Кравцова ТАСС.

7 февраля сообщалось, что в декабре 2021 года учительницу гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафиму Сапрыкину вынудили уволиться после того, как она прочитала ученикам стихи репрессированных поэтов Хармса и Введенского. Директор образовательного учреждения 80-летняя Светлана Лебедева после тематического урока собрала совещание и выдвинула педагогу ультиматум —​ или уволиться, или уйти по статье утраты доверия.

Директор гимназии утверждала, что Введенский и Хармс являются «врагами народа» и «пособниками фашистов», за это они были схвачены в свое время НКВД. Педагог попыталась напомнить Лебедевой, что поэты давно уже оправданы посмертно, но это не убедило ее.

В итоге Сапрыкина написала заявление по собственному желанию. Позднее учительница сообщила о данном инциденте в социальных сетях.

Она отметила, что после случившегося «новый 1937-й» стал «на шаг ближе к нам и нашим детям». Педагог добавила, что о таких случаях необходимо рассказывать, иначе ситуация может в будущем обернуться неприятными последствиями.