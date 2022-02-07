«Всех бесите»: Бородина выложила провокационное видео с отдыха

Фото: instagram/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина выложила видеоролик своего отдыха на Мальдивах. Публикацией звезда поделилась в Instagram.

Можно заметить, как телеведущая спускается в бассейн в красном купальнике и бутылкой дорогого алкоголя. На видео Бородина наложила слова из популярного советского мультсериала «Возвращение блудного попугая 2».

— Да, это я. Хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джюс, оранджат… Да, да — прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер, — слова попугая Кеши, звучащие на видео.

Подписчики телеведущей были приятно удивлены выходкой телезвезды и пожелали ей приятного времяпрепровождения.

«Гениально!», «Ксюх, зачем ты мой сон тут выкладываешь?», «Хорошего отдыха», — пишут фанаты Бородиной в Instagram.

26 января телеведущая помирилась с бывшей участницей шоу «Дом-2» Екатериной Жужей. Бородина уверена – с момента ссоры прошло пять лет, былое уже давно забыто.