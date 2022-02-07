«Нет дыма без огня»: Нагиев оценил вероятность стать ведущим КВН

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев отреагировал на информацию о том, что он может стать ведущим первых игр высшей лиги КВН.

— Да-да, раз появились, то, наверное, нет дыма без огня, — рассказал шоумен.

Он уточнил, что в данном случае должно «срастись что-то». Нынешний ведущий Александр Масляков вел шоу 60 лет, и говорить о его замене преждевременно, уточнил актер.

По мнению артиста, основным мерилом является интерес зрителя, а на остальное ему «наплевать». Нагиев заключил, что свое творчество он выстраивает ставя во главу именно интерес зрителя, отмечает РИА Новости.

7 февраля комик Денис Косяков заявил, что новым ведущим КВН на время болезни Маслякова может стать Нагиев. При этом он предположил, что актер займет место Маслякова после его ухода из проекта.

2 февраля Масляков объявил, что пропустит первые игры сезона КВН из-за коронавируса. При этом он добавил, что шоу не может остаться без ведущего, поэтому на игры будут приглашать известных кавээнщиков и «не чужих игре людей». Фанаты передачи поговаривают, что телеведущий ищет не замену себе на время болезни, а полноценного преемника.