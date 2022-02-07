Нагиева назвали возможным ведущим КВН на время болезни Маслякова

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Новым ведущим КВН на время болезни Александра Маслякова может стать Дмитрий Нагиев. Об этом на своем YouTube-канале сообщил юморист Денис Косяков.

При этом он предположил, что актер займет место Маслякова после его ухода из проекта.

— Привет, любимые. Секрет раскрыт. Я знаю, кто теперь будет вести КВН. Как минимум «восьмушки», а дальше будет видно <…> Итак, новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев, — уточнил Косяков.

2 февраля телеведущий Александр Масляков объявил, что пропустит первые игры сезона КВН из-за коронавируса.

При этом он добавил, что шоу не может остаться без ведущего, поэтому на игры будут приглашать известных кавээнщиков и «не чужих игре людей». Фанаты передачи поговаривают, что телеведущий ищет не замену себе на время болезни, а полноценного преемника.

9 января ведущий и шоумен Максим Галкин рассказал, почему его больше не зовут в состав жюри КВН. По его словам, все дело в том, что когда-то он поставил одной из команд слишком низкую оценку — тройку.

С тех пор Масляков, как уточнил он, никогда не приглашал его в жюри. При этом ведущий игры устроил ему «нагоняй» в антракте.