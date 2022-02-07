Музей Пушкина в день гибели поэта откроет двери для бесплатного посещения

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Пречистенка, 12/2с1 Карта всех событий

Государственный музей А. С. Пушкина в Москве и его филиалы 10 февраля приглашают москвичей и гостей столицы принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти поэта. Музеи будут открыты для бесплатного посещения.

27 января (8 февраля по новому стилю) 1837 года было суждено стать роковым днем в истории русской культуры. В этот день за Черной речкой в Санкт-Петербурге стрелялись двое — Александр Пушкин и Жорж Дантес. Два дня спустя, 29 января (10 февраля) 1837 года, сердце раненного на дуэли поэта остановилось.

В программе мероприятий: литературно-музыкальное приношение «Памяти Пушкина», экскурсия в открытые хранения, программы «Пушкин Forever, или «…будь заодно с гением!», «В гости к Пушкину», «Пушкин и Тургенев» и «Андрей Белый и А. С. Пушкин».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

В честь своего 110-летия Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина начнет собирать музыкальную коллекцию. В нее войдут сочинения современных композиторов, связанные с музеем и его программами. Музыка занимает в Пушкинском музее такое же важное место, как и визуальное искусство.