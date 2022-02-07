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Путин отметил усилия Макрона по разрешению кризиса на Украине

Иван Юминов

В мире
Путин отметил усилия Макрона по разрешению кризиса на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон вкладывает множество усилий в преодоление кризиса на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 7 февраля.

— Я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают для того, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу, и решить вопросы, которые тесно связаны с первой частью, а именно разрешение внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны, — рассказал глава государства.

Лидеры, как уточнил он, до этого обсуждали данные вопросы по телефону. Путин выразил удовлетворение из-за возможности лично встретиться с Макроном, отмечается на сайте Кремля.

28 января Путин обсудил по телефону с Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.

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