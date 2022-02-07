Кабмин одобрил проект о гуманитарном контингенте Белоруссии в Сирии

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Правительство России одобрило проект соглашения о размещении гуманитарного воинского контингента Белоруссии в Сирии.

— Одобрить представленный Минобороны РФ, согласованный с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом, Следственным комитетом и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Белоруссии о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике, — говорится в документе.

Так, МИД и Минобороны поручено провести переговоры с Белоруссией и подписать соглашение по достижении договоренности. Согласно проекту, белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий.

Он будет размещаться в местах дислокации авиационной группы России. Численность белорусского воинского контингента составит до 200 человек.

Военные будут оперативно подчиняться центру по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирии Вооруженных сил России. При этом командование над ними будет осуществляться белорусским минобороны.

В случае угрозы жизни личному составу белорусского воинского контингента Россия обеспечит его эвакуацию с территории Сирии. Технику и вооружение им предоставят на безвозмездной основе, отмечается на портале правовой информации.