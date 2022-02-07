Злостного нарушителя ПДД и неплательщика штрафов задержали в Москве

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Россия, Москва, Коломенский проезд Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Фольксваген», водитель которого оказался злостным нарушителем ПДД. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как выяснилось, автомобилист с мая 2021 года совершил 1320 административных правонарушений. Из назначенных ему штрафов 276 числятся неоплаченными в срок. По данным службы судебных приставов, у него также есть задолженность по неоплаченным штрафам в размере миллиона рублей.

Кроме того, при задержании водитель был в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался.

— Гражданин был доставлен в отдел Госавтоинспекции по Южному округу, где в отношении него были составлены все необходимые административные материалы, в том числе за уклонение от административного наказания, — говорится в сообщении.

Уточняется, что машина задержанного нарушителя помещена на специализированную стоянку.

До этого сообщалось, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Так, трамваи под номерами 1 и 16 временно двигались по измененному маршруту: вместо остановки «Чертаново Южное» ходили до метро «Чертановская». По маршруту трамваев запустили автобусы.

Позже стало известно, что график движения трамваев по Симферопольскому бульвару восстановили.