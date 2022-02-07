Бербок обосновала отмену встречи с Зеленским в Киеве

Фото: МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала причину, по которой не смогла провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Встречи не являются самоцелью. Наша поездка была запланирована совместно с французским коллегой, в ходе нее мы бы и встретились с президентом, — рассказала министр.

При этом планы Жан-Ива Ле Дриана поменялись, уточнила она. В связи с этим Бербок также изменила график, отмечает ТАСС.

4 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры. Они согласовали дальнейшие шаги в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Стороны, как уточняется, выразили надежду на то, что Москва продемонстрирует конструктивную позицию в рамках «нормандского формата». Кулеба при этом поблагодарил Блинкена за «беспрецедентную» помощь со стороны США.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине и санкции против России. Лидеры, как уточняется, решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности.

Стороны сошлись во мнении, что союзникам следует донести до Москвы сигнал, в том числе о последствиях вторжения на Украину. Шольц и Джонсон договорились продолжить работу над всеобъемлющим пакетом санкций против России.