Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бербок обосновала отмену встречи с Зеленским в Киеве

Иван Юминов

В мире
Бербок обосновала отмену встречи с Зеленским в Киеве
Фото: МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала причину, по которой не смогла провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Встречи не являются самоцелью. Наша поездка была запланирована совместно с французским коллегой, в ходе нее мы бы и встретились с президентом, — рассказала министр.

При этом планы Жан-Ива Ле Дриана поменялись, уточнила она. В связи с этим Бербок также изменила график, отмечает ТАСС.

4 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры. Они согласовали дальнейшие шаги в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Стороны, как уточняется, выразили надежду на то, что Москва продемонстрирует конструктивную позицию в рамках «нормандского формата». Кулеба при этом поблагодарил Блинкена за «беспрецедентную» помощь со стороны США.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине и санкции против России. Лидеры, как уточняется, решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности.

Стороны сошлись во мнении, что союзникам следует донести до Москвы сигнал, в том числе о последствиях вторжения на Украину. Шольц и Джонсон договорились продолжить работу над всеобъемлющим пакетом санкций против России.

Читайте также:
Украина Владимир Зеленский Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте