Выживший при подрыве банкомата в Подмосковье грабитель явился в полицию

Фото: МВД

Выживший при взрыве во время ограбления банкомата в Студенческом проезде в городе Ивантеевке грабитель добровольно явился в полицию. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 7 февраля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, им оказался ранее судимый 34-летний уроженец Удмуртской Республики.

— Кроме того, сотрудниками полиции установлена личность погибшего, который также является уроженцем Удмуртской Республики 1976 года рождения, — рассказала Петрова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 7 февраля в Студенческом проезде в городе Ивантеевке. Двое мужчин пытались взорвать банкомат и украсть из него деньги. Мужчины закачали газ в банкомат, чтобы его взорвать, и подожгли устройство. Но не рассчитали возможных последствий, в результате один из них скончался.

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В январе в Подмосковье произошел еще один инцидент с банкоматами. Татьяна Петрова сообщила «Вечерней Москве», что полиция задержала двух ранее судимых мужчин по подозрению в краже 3,5 миллиона рублей.