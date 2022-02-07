Более 900 проверок было проведено на объектах улично-дорожной сети в Москве в 2021 году

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Специалисты управления по надзору за объектами дорожно-мостового строительства Мосгосстройнадзора провели в 2021 году 927 проверок на строящихся объектах столичной улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Также по поручению Мосгосстройнадзора специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») в течение года проводили исследования и испытания качества возводимых конструкций и сооружений и применяемых материалов, проверяли соответствие объектов требованиям проектной и нормативно-технической документации.

— В 274 проверках были задействованы сотрудники геодезического и санитарно-экологического контроля, обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций, лаборатории испытаний строительных материалов и конструкций и другие эксперты, — заявил он.

По его словам, всего было проведено 1720 обследований, из них в отношении 1126 получены положительные заключения. Отмечается, что значительная часть нарушений устраняется в установленные сроки, это подтверждают повторные проверки.

В 2021 году за допущенные нарушения техническим заказчикам и строительным организациям было вынесено 875 постановлений о штрафах на общую сумму более 70 миллионов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что за 2021 год специалисты Мосгосстройнадзора провели 514 проверок на строящихся объектах столичной подземки.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий проверялось качество монолитных конструкций, в том числе: шаг армирования, толщина защитного слоя, прочность бетона, вертикальность конструкций, соответствие их геометрических размеров требованиям проектной документации и прочее.