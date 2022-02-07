Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые встретят свою любовь в феврале

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Февраль несет множество перемен. Для некоторых эти перемены будут действительно судьбоносными. Астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые встретят любовь всей жизни в этом месяце.

Успех везде и во всем будет сопутствовать Тельцам. Одинокие представители этого знака обязательно встретят в последний месяц зимы свою судьбу. Для этого им не нужно бояться искать новые знакомства в интернете, ведь есть вероятность, что именно там они найдут свою вторую половинку.

Месяц спокойствия наступает для Козерогов. Верный партнер встретится на пути одиноких Козерогов в феврале. Стараясь быть общительнее и заводя новые знакомства, рожденные под этим знаком люди смогут повстречать свою любовь. Кроме того, обещает Глоба, вслед за личной жизнью, успех придет и на профессиональном поприще.

Кардинальные перемены ожидают Водолеев. Но все эти перемены будут только к лучшему, успокаивает астролог. Чаще бывая в многолюдных местах, Водолеи смогут повысить шансы для судьбоносной встречи, передает портал «Слово и дело».

До этого астролог Вера Хубелашвили рассказала, для кого из женщин неделя с 7 по 13 февраля сулит много нового, а кому придется потрудиться.