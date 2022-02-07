В Турции допустили возможность скорого визита Путина

Фото: Администрация президента РФ

Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию может вскоре стать известна. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в понедельник, 7 февраля.

— Предложение нашего президента о встрече президентов России и Украины имеет критически важное значение. Украина на него положительно смотрит. Если и Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет, — рассказал чиновник.

Дата визита Путина станет известна в ближайшие дни, приводит слова Калына ТАСС.

27 января Совбез Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудил кризис между Россией и Украиной. Ведомство сочло, что рост напряженности между странами не приведет к результатам в чьих-либо интересах, в связи с чем был сделан призыв ко всем сторонам о снижении напряженности.

В тот же день Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Отмечается, что он планирует обсудить с российским лидером двусторонние отношения.

Помимо этого, Эрдоган сказал, что Анкара готова принять у себя Путина и Зеленского. Это необходимо, чтобы лидеры могли «продолжать путь по восстановлению атмосферы мира», уточнил он.