«Нормально себя чувствует»: внучка Светличной рассказала о состоянии бабушки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Не так давно заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная выписалась из больницы, где находилась около трех месяцев. Ее внучка Мария Ивашова рассказала о самочувствии актрисы.

— Бабушка сейчас нормально себя чувствует. Выписалась из больницы. Сиделка у нас приходящая. Мы бабушке новую мебель поставили. Справляемся своими силами, — рассказала она.

По словам Ивашовой, семья заслуженной артистки не будет отказываться от помощи профессионалов из дома престарелых, если состояние Светличной ухудшится. Родственники не исключают, что под надзором специалистов артистке может быть комфортнее.

— Я ничего не имею против домов престарелых. Звучит грубо, но ситуации у всех бывают разные. Люди болеют по-разному. Если вдруг ее состояние ухудшится, то мы ни в коем случае не будем отказываться от помощи профессионалов, — рассказал Ивашова в эфире передачи «Пусть говорят».

Накануне сообщалось, что 81-летняя Светлана Светличная получает квалифицированную помощь в психиатрической лечебнице.

25 октября стало известно об исчезновении Светланы Светличной. Днем ранее родственница артистки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о ее пропаже. По ее словам, актриса не выходила на связь с 22 октября. После в органы обратился и сын звезды, который сообщил о пропаже матери 21 октября. Позднее артистка нашлась на съемочной площадке ток-шоу Андрея Малахова.