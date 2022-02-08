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Брежнева прокомментировала слухи о проблемах в браке с Меладзе

Виктория Храменкова

Общество
Брежнева прокомментировала слухи о проблемах в браке с Меладзе
Фото: instagram/ververa

Певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе женаты уже около семи лет. Однако хейтеры постоянно пытаются увидеть признаки проблем в их браке.

Так, под трогательным видео, которое было снято на дне рождения Брежневой, появились комментаторы, обвиняющие певицу в обмане. Они считают, что супруги уже не живут вместе, а их объятия — игра на публику.

— Читаю и улыбаюсь. Хочется задать один вопрос: а зачем нам это? Что дают «понты на публику», чтобы такое изображать специально?, — сказала певица.

Также сплетники часто пишут в комментариях Брежневой о том, что Меладзе ей не подходит, поскольку он старше артистки на 18 лет. Такие высказывания Вера тоже не оставила в стороне и пожелала всем найти своих мужчин, чтобы они нравились им самим, а не всем остальным.

История любви Веры Брежневой и Константина Меладзе была нелегкой. Композитор на протяжении многих лет изменял своей жене с певицей и только в 2013-м году он смог развестись, чтобы стать действительно счастливым.

3 февраля певица Вера Брежнева отметила свой день рождения в Киеве. Родные порадовали ее подарками. Также артистка закатила вечеринку в голливудском стиле.

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