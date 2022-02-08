Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Водитель погиб в результате ДТП на Киевском шоссе

Виктория Храменкова

Происшествия
Водитель погиб в результате ДТП на Киевском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовой автомобиль на 32-м километре Киевского шоссе. Об этом во вторник, 8 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— В результате ДТП погиб водитель автомобиля, — рассказал источник.

Ранее стало известно, что на на Знаменской улице на востоке столицы столкнулись два автомобиля. Уточняется, что в результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар.

До этого в ведомстве сообщили, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Так, трамваи под номерами 1 и 16 временно двигались по измененному маршруту: вместо остановки «Чертаново Южное» ходили до метро «Чертановская». По маршруту трамваев запустили автобусы.

Читайте также:
Происшествия Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте