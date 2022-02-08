Водитель погиб в результате ДТП на Киевском шоссе

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Легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовой автомобиль на 32-м километре Киевского шоссе. Об этом во вторник, 8 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— В результате ДТП погиб водитель автомобиля, — рассказал источник.

Ранее стало известно, что на на Знаменской улице на востоке столицы столкнулись два автомобиля. Уточняется, что в результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар.

До этого в ведомстве сообщили, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Так, трамваи под номерами 1 и 16 временно двигались по измененному маршруту: вместо остановки «Чертаново Южное» ходили до метро «Чертановская». По маршруту трамваев запустили автобусы.