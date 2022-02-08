Территорию возле станции метро «Нижегородская» благоустроят

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Нижегородская Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году начнут благоустраивать территорию возле станции метро «Нижегородская». Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В рамках проектов воздушные кабельные линии уберем под землю, проложим дополнительную ливневую систему, приведем в порядок тротуары, — рассказал он.

Также планируется обновить асфальтобетонное покрытие проезжей части, организовать удобные парковочные карманы на 350 машино-мест и велопарковки. Для пассажиров общественного транспорта будут установлены восемь современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения запланированы корректировка расположения светофорных объектов и обустройство наземных переходов. В районе станции будут также оборудованы три навеса «сухие ноги».

— В ходе благоустройства предусмотрена установка порядка 500 фонарей и уличных торшеров, возле пешеходных зебр поставим опоры контрастного освещения, — добавил заммэра.

Также территория будет озеленена. Планируется высадка 60 деревьев и почти 2,4 тысячи кустарников, общая площадь газона превысит 100 тысяч квадратных метров. Работы завершатся в 2023 году.

До этого сообщалось, что в 2022 году специалисты установят более шести тысяч энергоэффективных светильников на столичных фонарях. Современные осветительные приборы позволяют экономить до тридцати процентов ресурсов. При этом у таких лампочек более продолжительный срок работы.