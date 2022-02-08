Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Территорию возле станции метро «Нижегородская» благоустроят

Евгений Белоусов

Город
Территорию возле станции метро «Нижегородская» благоустроят
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Нижегородская Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году начнут благоустраивать территорию возле станции метро «Нижегородская». Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В рамках проектов воздушные кабельные линии уберем под землю, проложим дополнительную ливневую систему, приведем в порядок тротуары, — рассказал он.

Также планируется обновить асфальтобетонное покрытие проезжей части, организовать удобные парковочные карманы на 350 машино-мест и велопарковки. Для пассажиров общественного транспорта будут установлены восемь современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения запланированы корректировка расположения светофорных объектов и обустройство наземных переходов. В районе станции будут также оборудованы три навеса «сухие ноги».

— В ходе благоустройства предусмотрена установка порядка 500 фонарей и уличных торшеров, возле пешеходных зебр поставим опоры контрастного освещения, — добавил заммэра.

Также территория будет озеленена. Планируется высадка 60 деревьев и почти 2,4 тысячи кустарников, общая площадь газона превысит 100 тысяч квадратных метров. Работы завершатся в 2023 году.

До этого сообщалось, что в 2022 году специалисты установят более шести тысяч энергоэффективных светильников на столичных фонарях. Современные осветительные приборы позволяют экономить до тридцати процентов ресурсов. При этом у таких лампочек более продолжительный срок работы.

Читайте также:
Благоустройство Петр Бирюков Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте