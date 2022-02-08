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«Опасная дорожка»: психолог дала совет родителям, как реагировать на детскую агрессию

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Опасная дорожка»: психолог дала совет родителям, как реагировать на детскую агрессию
Фото: pixabay.com

Детскую агрессию не следует подавлять, родителям нужно найти ей правильное применение. Подобную точку зрения высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» психолог и психоаналитик Владимир Крупин.

По его словам, поведение ребенка во многом зависит от того, что происходит в семье. Родителям следуют воспитывать свое чадо собственным примером, потому что именно на поведение взрослых в первую очередь опираются дети.

Однако порой агрессия ребенка все же выходит за рамки нормы, в таком случае рекомендуется обращаться к специалистам.

— Все, что кажется родителям агрессивным, это и будет тем, на что следует обратить внимание. Но важно понимать: прежде чем купировать агрессию ребенка, важно понять его правду и найти способ, где эту агрессию можно проявить менее разрушительно по отношению к окружающим. Это могут быть спортивные секции, творчество и многое другое, — сказал эксперт.

Психолог обратил внимание, что агрессию не следует подавлять. Нужно найти формулу, как применить ее в любом возрасте, при этом не имеет значения в детском или во взрослом.

— Подавление агрессии у ребенка — довольно опасная дорожка. Агрессия — это же очень много энергии. И эту энергию следует направлять в какое-то созидательное русло, а не подавлять. Нередко взрослый человек, у которого в детстве подавляли агрессию, впоследствии обращается к помощи психологов, — заключил собеседник «ВМ».

До этого врач-психиатр Артем Гилев объяснил, как отличить нервный срыв от истерики. По его словам, нервный срыв — состояние, при котором у человека на протяжении долгого периода возникают серьезные переживания. Такие заболевания требуют обращения к специалисту, так как могут стать причиной более серьезных проблем.

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