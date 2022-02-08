Доля онлайн-платежей в Москве за 2021 год составила 6,8 триллиона рублей

Фото: Pexels

По итогам 2021 года оборот онлайн-платежей в Москве вырос в полтора раза. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.

Более того, доля онлайн-платежей в общей структуре оборота достигла 51 процента или 6,8 триллиона рублей.

— Некоторые сегменты сферы услуг почти полностью перешли на работу в интернете. Например, в страховании доля онлайн-платежей в обороте за 11 месяцев прошлого года составила 87 процентов — 478,2 миллиарда рублей, у турагентств — 82 процента, или 424,5 миллиарда рублей, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Покупка билетов в театры, музеи, на концерты, а также образовательных онлайн-курсов тоже чаще всего совершается онлайн. Во время пандемии коронавируса жители стали подавать заявления на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет недвижимости через интернет.

Однако есть отрасли, где продажа товаров и услуг онлайн не стала преимущественной. Среди них: сфера розничной торговли и здравоохранения, оплата гостиниц и хостелов, почты и курьерской доставки, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Прибыльные предприятия столицы за десять месяцев 2021 года получили прибыль в размере 6,35 триллиона рублей. Это на 67,1 процента больше, чем за такой же период 2020 года, а также на 39,2 процента, если сравнить с 2019-м.