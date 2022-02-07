Ефимов: Предприниматели сэкономили на льготной аренде почти шесть миллиардов рублей

Фото: Пресс-служба

В столице за 2021 год предприниматели получили от властей льготы на аренду в размере почти шести миллиардов рублей. Поддержкой пользуются медицинские, образовательные, социальные и юридические компании. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По инициативе Мэра Москвы город оказывает бизнесу и некоммерческим организациям всестороннюю поддержку. Одна из мер — это сниженные ставки на аренду нежилых помещений. Ежегодно ею пользуются свыше 1,5 тысячи организаций, занимающих более 500 тысяч квадратных метров городских помещений. В 2021 году предприниматели сэкономили 5,9 миллиарда рублей, — рассказал он.

Помогут в первую очередь тем малым предприятиям, которые арендовали помещения без торгов. Для этого установлены соответствующие минимальная и льготные ставки. В прошлом году они составили 4,75 тысячи и 3,5 тысячи рублей соответственно, а в 2022 — пять тысяч и 3,8 тысячи рублей. Минимальной ставкой могут воспользоваться предприятия с помещениями площадью до 300 квадратных метров. На льготную претендуют те, которые занимаются социально значимой деятельностью. Также на нее могу рассчитывать компании, где половина работников имеют инвалидность и их совокупный зарплатный фонд составляет 25 процентов от общего фонда компании.

Лицензированные организации дошкольного, начального, основного и среднего общего образования могут претендовать на ставку в 1,8 тысячи рублей на квадратный метр, но если они приобрели помещение без торгов. Также в городе действует программа «1 рубль за 1 квадратный метр» для объектов культурного наследия и образования. После реставрации участник программы может арендовать помещение на 49 лет.

— Из 1,5 тысячи арендаторов, которым город предоставляет нежилые помещения на льготных условиях, больше всего — 40,7 процента — это общественные объединения, медицинские, социально ориентированные некоммерческие организации. С ними заключено 613 договоров аренды. Еще почти 20 процентов арендаторов, или 331 договор, — это представители малого бизнеса, которые занимаются торговлей в социальных магазинах, оказывают бытовые услуги, — сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что с адвокатскими и нотариальными конторами город заключил 17,3 процента (261 договор) льготных контрактов, а около 20 процентов заключенных сделок — частные образовательные учреждения, арендаторы объектов культурного наследия и малые предприятия, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в центре столицы выставлены на торги 22 нежилых помещения. Из них 15 продаются, а еще семь можно взять в аренду. У лотов разная площадь — от 10 до 359 квадратных метров.