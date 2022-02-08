Свидетельства о смерти в России станут электронными с 1 марта

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Жители России с 1 марта текущего года смогут получать цифровые свидетельства о смерти. Соответствующее постановление во вторник, 8 февраля, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Документом предполагается, что министерство здравоохранения будет вести реестр таких свидетельств. Заполнять их нужно будет в обязательном порядке, а не по желанию гражданина.

В информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) будут появляться причины смерти и данные о медучреждении. Позже извещение будет передаваться в Единый реестр записей актов гражданского состояния и другие организации.

При этом близкие умершего не должны будут предоставлять документ куда-либо, как это было ранее.

Недавно сообщалось, что депутаты Государственной думы планируют в феврале 2022 года внести законопроект о похоронном деле в РФ. Предполагается, что данная инициатива полностью заменит действующий в стране с 1996 года закон «О погребении и похоронном деле». В том случае, если новый документ будет принят, заявки можно будет оставлять через региональные сайты государственных услуг.

В рамках нового закона все компании с соответствующим разрешением будут внесены в специальный реестр, который будет включать в себя информацию о ритуальных услугах и их стоимости.