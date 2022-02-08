Мосгорнаследия пригласил москвичей на онлайн-экскурсию по главным научным институтам столицы

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В чат-боте Мосгорнаследия появилась возможность виртуально посетить главные научные институты Москвы. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что онлайн-экскурсия доступна всем желающим, скачавшим мессенджер Telegram. Москвичи смогут не только прогуляться по местам столицы, связанным с развитием науки в России, но и познакомиться с историей строительства институтов Академии наук, узнать интересные исторические факты и архитектурные особенности зданий. Акция приурочена к празднованию Дня российской науки 8 февраля.

— Новая виртуальная прогулка со львом-хранителем включает сразу 10 различных исторических точек, каждая из которых связана с развитием науки в России. Все желающие смогут узнать о таких объектах, как здание Президиума Российской академии наук, Институт физических проблем имени П.Л. Капицы, Аллея ученых возле главного здания Московского государственного университета и другие. К описанию каждого места приложены качественные фотографии, что создает ощущение реальной экскурсии, — уточнил глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов. Его слова передает официальный сайт мэра Москвы.

Государственный музей А. С. Пушкина в Москве и его филиалы 10 февраля приглашают москвичей и гостей столицы принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти поэта. Музеи будут открыты для бесплатного посещения.