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Фигурист Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на ОИ

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Фигурист Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на ОИ
Фото: instagram.com/nathanwchen

Американский фигурист Натан Чен, выступающий в сетке одиночного мужского катания, набрал за свою короткую программу на Олимпиаде в Пекине 113,97 балла и установил мировой рекорд. Об этом стало известно во вторник, 8 февраля.

Спортсмен чисто исполнил программу. Он прыгнул четверной флип, тройной аксель, а также выполнил каскад четверной лутц плюс тройной тулуп.

В настоящее время Чен располагается на первом месте в турнирной таблице соревнования. За ним следуют японцы Юма Кагияма с 108,12 балла и Шома Уно с 105,90 балла.

Российский фигурист Евгений Семененко, который является учеником тренера Алексея Мишина, занял 7-ю строчку по итогам короткой программы. У него 95,76 балла.

Произвольные прокаты в рамках Олимпиады мужчины будут представлять 10 февраля в 4:30 по московскому времени.

4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.

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