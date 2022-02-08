Наталья Сергунина рассказала о программе бесплатных экскурсий в Москве ко Дню гида

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 130 бесплатных экскурсий пройдет 20 февраля для москвичей и гостей столицы. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, экскурсии приурочены ко Дню гида, который отмечается 21 февраля.

— В Москве к этой дате уже традиционно проводятся тематические прогулки. Сейчас их запланировано больше 130. Все они пройдут с соблюдением действующих санитарных мер, — рассказала заммэра.

Так, например, на экскурсии по Таганскому району можно будет увидеть Москву с высоты птичьего полета. Гид предложит подняться на крышу здания, откуда открывается красивый вид на столицу и сам район.

Во время экскурсии «Великолепная Пречистенка и ее благородные жители» можно будет увидеть особняк Орлова, посольство Австрии (особняк И. А. Миндовского), Дом ученых и историческое пожарное депо, а также усадьбу Долгоруковых и особняк Ивана Морозова.

На ВДНХ в историческом павильоне «Транспорт СССР» можно будет посетить выставку «Мечта «Москвича». Гости вместе с гидом проследят историю марки «Москвич». Экспозиция представлена 30 экспонатами.

Кроме того, «Moonlight. Прогулка с Есениным» предлагает посетителям совершить увлекательное путешествие по старинным есенинским улочкам и переулкам вокруг музея поэта. А экскурсия в Московский зоопарк позволит познакомиться с семьей азиатских слонов.

В честь своего 110-летия Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина начнет собирать музыкальную коллекцию. В нее войдут сочинения современных композиторов, связанные с музеем и его программами. Музыка занимает в Пушкинском музее такое же важное место, как и визуальное искусство.